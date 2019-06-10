Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вновь вошла в первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед стартом открытого чемпионата Франции Арина Соболенко была на 11-й позиции, а после выхода во второй раунд "Ролан Гаррос" поднялась на одну строку, имея 3565 очков. На этой неделе белорусская теннисистка сыграет на турнире в голландском Хертогенбосе. Александра Саснович находится на 36-й позиции (1490 очков), экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко занимает сейчас 42-е место в мировом рейтинге (1320), Вера Лапко на 103-й позиции (613). Сегодня Вера Лапко стартует на турнире в британском Ноттингеме.
Новоиспеченная победительница "Ролан Гарроса" австралийка Эшли Барти впервые в карьере поднялась на второе место в мировом рейтинге, который по-прежнему возглавляет японка Наоми Осака.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Наоми Осака (Япония) - 6486 очков,
2. Эшли Барти (Австралия) - 6350,
3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5685,
4. Кики Бертенс (Нидерланды) - 5345,
5. Петра Квитова (Чехия) - 4925,
6. Ангелика Кербер (Германия) - 4675,
7. Элина Свитолина (Украина) - 3967,
8. Симона Халеп (Румыния) - 3963,
9. Слоан Стивенс (США) - 3682,
10. Арина Соболенко (Беларусь) - 3565.
В первой десятке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) положение таково:
1. Новак Джокович (Сербия) - 12715,
2. Рафаэль Надаль (Испания) - 7945,
3. Роджер Федерер (Швейцария) - 6670,
4. Доминик Тим (Австрия) - 4685,
5. Александр Зверев (Германия) - 4360,
6. Стефанос Циципас (Греция) - 4215,
7. Кеи Нишикори (Япония) - 4040,
8. Кевин Андерсон (ЮАР) - 3565,
9. Карен Хачанов (Россия) - 2980,
10. Фабио Фоньини (Италия) - 2785.
Из белорусских теннисистов выше всех находится Илья Ивашко, у которого 449 очков и 125-е место.-0-
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