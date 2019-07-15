Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вновь находится в первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

До старта Уимблдонского турнира Арина Соболенко находилась на 11-й позиции, а теперь поднялась на одну строку, имея 3365 очков. Виктория Азаренко занимает сейчас 38-е место (1380), Александра Саснович на 42-й позиции (1260), Вера Лапко на 120-й строке (521).

Новоиспеченная чемпионка Уимблдона румынка Симона Халеп переместилась с 7-го на 4-е место, проигравшая ей в финале Серена Уильямс с 10-й строки поднялась на 9-ю.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 6605 очков,

2. Наоми Осака (Япония) - 6257,

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 6055,

4. Симона Халеп (Румыния) - 5933,

5. Кики Бертенс (Нидерланды) - 5130,

6. Петра Квитова (Чехия) - 4785,

7. Элина Свитолина (Украина) - 4638,

8. Слоан Стивенс (США) - 3802,

9. Серена Уильямс (США) - 3411,

10. Арина Соболенко (Беларусь) - 3365.

Рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович, выигравший вчера свой пятый Уимблдонский турнир, на второй позиции испанец Рафаэль Надаль, третьим идет финалист Уимблдона швейцарец Роджер Федерер. Лучшим из белорусских теннисистов является Егор Герасимов, занимающий 137-е место.-0-