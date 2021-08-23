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23 августа 2021, 10:36

Арина Соболенко впервые поднялась на второе место в рейтинге WTA

Фото из архива
Фото из архива
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые поднялась на второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.  

На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка занимала третью строку, имея в своем активе 6845 очков, а после финиша турнира в Цинциннати стала второй ракеткой планеты. Сейчас в активе Арины Соболенко 7010 баллов. Виктория Азаренко находится на 19-й позиции (3160), Александра Саснович занимает 99-е место (860), у Ольги Говорцовой 136-я позиция (622). На этой неделе Александра Саснович выступит на турнире категории WTA-250 в американском Кливленде с призовым фондом $235 тыс.   

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 10 185 очков;
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7010;
3. Наоми Осака (Япония) - 6666;
4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5530;
5. София Кенин (США) - 5030;
6. Элина Свитолина (Украина) - 5030;
7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4537;
8. Ига Свентек (Польша) - 4461;
9. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4273;
10. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4210;
 
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Илья Ивашко находится на 63-й строке (1025 очков), у Егора Герасимова 81-е место (910). На этой неделе оба белоруса сыграют на турнире категории АТР-250 в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом $717,9 тыс.

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11 113 очков;
2. Даниил Медведев (Россия) - 9980;
3. Стефанос Циципас (Греция) - 8350;
4. Александр Зверев (Германия) - 8240;
5. Рафаэль Надаль (Испания) - 7815;
6. Доминик Тим (Австрия) - 6995;
7. Андрей Рублев (Россия) - 6400;
8. Маттео Берреттини (Италия) - 5533;
9. Роджер Федерер (Швейцария) - 4215;
10. Денис Шаповалов (Канада) - 3580.-0-

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