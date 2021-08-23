Арина Соболенко впервые поднялась на второе место в рейтинге WTA

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые поднялась на второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.На прошлой неделе лучшая белорусская теннисистка занимала третью строку, имея в своем активе 6845 очков, а после финиша турнира в Цинциннати стала второй ракеткой планеты. Сейчас в активе Арины Соболенко 7010 баллов. Виктория Азаренко находится на 19-й позиции (3160), Александра Саснович занимает 99-е место (860), у Ольги Говорцовой 136-я позиция (622). На этой неделе Александра Саснович выступит на турнире категории WTA-250 в американском Кливленде с призовым фондом $235 тыс.Топ-10 рейтинга WTA:1. Эшли Барти (Австралия) - 10 185 очков;2. Арина Соболенко (Беларусь) - 7010;3. Наоми Осака (Япония) - 6666;4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5530;5. София Кенин (США) - 5030;6. Элина Свитолина (Украина) - 5030;7. Бьянка Андрееску (Канада) - 4537;8. Ига Свентек (Польша) - 4461;9. Барбора Крейчикова (Чехия) - 4273;10. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4210;В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Илья Ивашко находится на 63-й строке (1025 очков), у Егора Герасимова 81-е место (910). На этой неделе оба белоруса сыграют на турнире категории АТР-250 в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом $717,9 тыс.Первая десятка рейтинга АТР:1. Новак Джокович (Сербия) - 11 113 очков;2. Даниил Медведев (Россия) - 9980;3. Стефанос Циципас (Греция) - 8350;4. Александр Зверев (Германия) - 8240;5. Рафаэль Надаль (Испания) - 7815;6. Доминик Тим (Австрия) - 6995;7. Андрей Рублев (Россия) - 6400;8. Маттео Берреттини (Италия) - 5533;9. Роджер Федерер (Швейцария) - 4215;10. Денис Шаповалов (Канада) - 3580.-0-