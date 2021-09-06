Арина Соболенко впервые стала четвертьфиналисткой US Open

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вышла в четвертьфинал открытого чемпионата США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/8 финала вторая ракетка мира встречалась со своей бывшей партнершей по парным соревнованиям бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс, занимающей 16-ю позицию в рейтинге WTA, и победила в двух сетах - 6:4, 6:1. Поединок продолжался 1 час 11 минут. Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между чешкой Барборой Крейчиковой (9-номер мирового рейтинга) и испанкой Гарбинье Мугурусой (10), которая перед этим выбила из борьбы белоруску Викторию Азаренко (19).

На старте US Open Арина Соболенко одолела сербку Нину Стоянович (94) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:0, потом разгромила словенскую теннисистку Тамару Зиданшек (40) - 6:3, 6:1, а в 1/16 финала выиграла у американки Даниэль Коллинз (29) - 6:3, 6:3.

Последний в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" финиширует в Нью-Йорке 12 сентября.-0-