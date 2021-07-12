Арина Соболенко впервые стала третьей ракеткой мира

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Перед стартом Уимблдонского турнира Арина Соболенко была четвертой, а после выхода в его полуфинал поднялась на одну позицию. Сейчас в ее активе 6965 очков.
Еще одна белоруска, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко осталась на 14-й позиции, имея 3845 очков. Александра Саснович занимает 86-е место (938 очков). Ольга Говорцова находится на 124-й строке (672).
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 9635 очков;
2. Наоми Осака (Япония) - 7336;
3. Арина Соболенко (Беларусь) - 6965;
4. София Кенин (США) - 5640;
5. Бьянка Андрееску (Канада) - 5331;
6. Элина Свитолина (Украина) - 5125;
7. Каролина Плишкова (Чехия) - 4975;
8. Ига Свентек (Польша) - 4695;
9. Симона Халеп (Румыния) - 4330;
10. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4165.
Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович, который накануне в Уимблдоне завоевал свой 20-й чемпионский титул на турнирах серии "Большого шлема". Белорус Илья Ивашко находится на 63-й строке (1060 очков), Егор Герасимов занимает 79-е место (926).
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;
2. Даниил Медведев (Россия) - 10 370;
3. Рафаэль Надаль (Испания) - 8270;
4. Стефанос Циципас (Греция) - 8150;
5. Александр Зверев (Германия) - 7475;
6. Доминик Тим (Австрия) - 7425;
7. Андрей Рублев (Россия) - 6255;
8. Маттео Берреттини (Италия) - 5488;
9. Роджер Федерер (Швейцария) - 4215;
10. Денис Шаповалов (Канада) - 3625.-0-