Арина Соболенко выиграла малый итоговый турнир WTA

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, стала победительницей малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), завершившегося в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арина Соболенко. Фото WTA

В первой партии решающего поединка Арины Соболенко с десятой ракеткой планеты голландкой Кики Бертенс соперницы поочердно выигрывали очки на своих подачах и только в десятом гейме белоруска сумела взять чужую подачу и победила - 6:4. Второй сет она провела очень мощно и уверенно победила - 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Sweet victory! @SabalenkaA defeats Bertens in two sets, 6-4, 6-2, becoming this years @WTAEliteTrophy champion! pic.twitter.com/G0U7yPZbp7