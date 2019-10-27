Арина Соболенко выиграла малый итоговый турнир WTA

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко, занимающая 14-е место в мировом рейтинге, стала победительницей малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), завершившегося в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С победой в финале малого итогового турнира Арину Соболенко поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, пожелав столь же ярких успехов и в дальнейшем.

В первой партии решающего поединка Арины Соболенко с десятой ракеткой планеты голландкой Кики Бертенс соперницы поочердно выигрывали очки на своих подачах и только в десятом гейме белоруска сумела взять чужую подачу и победила - 6:4. Второй сет она провела очень мощно и уверенно победила - 6:2.

Арина сделала три эйса и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Кики трижды подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Счет личных встреч оппоненток стал 4:2 в пользу Бертенс.

На пути к финалу Арина Соболенко обыграла гречанку Марию Саккари (22-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (18) - 6:4, 3:6, 7:5 и чешку Каролину Мухову (26) - 7:5, 7:6.

Для Соболенко это пятый чемпионский титул на турнирах под эгидой WTA, причем 4 из них она завоевала на соревнованиях, проходивших в Китае.

На следующей неделе Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс сыграют в парном разряде главного итогового турнира WTA, который сегодня стартует в китайском Шэньчжэне. На групповом этапе они сыграют с голландско-немецким дуэтом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд, венгерско-французским тандемом Тимея Бабош / Кристина Младенович и парой из Китайского Тайбэя Латиша Чан / Чань Хао-Чинь.

В этом году общий призовой фонд итогового турнира WTА, который завершится 3 ноября, составит $14 млн.-0-

Фото организаторов турнира