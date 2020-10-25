Арина Соболенко выиграла турнир в Остраве, победив Викторию Азаренко

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в белорусском финале теннисного турнира в чешской Остраве с призовым фондом $528,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий поединок прошел с полным преимуществом Арины Соболенко, которая выиграла в двух сетах всего за один час - 6:2, 6:2. Виктория Азаренко в конце первой партии почувствовала недомогание и дальше не смогла играть в полную силу.

На этом турнире Арина Соболенко также победила американок Кори Гауфф и Дженнифер Брэди, а также испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо.

Для 22-летней Арины Соболенко это седьмой чемпионский титул на турнирах под эгидой WTA. Виктория Азаренко в 39-й раз играла в финальных матчах, из которых выиграла 21.

Сегодня в финале парного разряда Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс встретятся с бразильско-канадским дуэтом Луиза Стефани / Габриэла Дабровски.-0-