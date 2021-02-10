Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Australian Open

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на открытом чемпионате Австралии, который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью седьмая ракетка планеты за полтора часа обыграла в двух сетах россиянку Дарью Касаткину (75-й номер мирового рейтинга) - 7:6 (7:5), 6:3.

В первом раунде Арина Соболенко уверенно обыграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100) - 6:0, 6:4. В 1/16 финала соперницей белоруски будет американка Энн Ли (69).

Еще две белорусских теннисистки не смогли преодолеть первый барьер. Двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко (13) уступила американке Джессике Пегуле (61), а Александра Саснович (92) проиграла эстонке Анетт Контавейт (22).

В 1/32 финала мужского одиночного разряда белорус Егор Герасимов (79) проиграл в трех партиях российскому теннисисту Аслану Карацеву (114) - 0:6, 1:6, 0:6. В первом круге белорусский теннисист победил француза Бенуа Пера (28). Еще один представитель Беларуси Илья Ивашко (110) в 1/64 финала уступил российскому теннисисту Роману Сафиуллину (183).

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. Australian Open - 2021 завершится 21 февраля. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин из США, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-