Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Олимпиады

Арина Соболенко победно стартовала на Олимпиаде в Токио

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/32 финала третья ракетка планеты уверенно переиграла в двух сетах польку Магду Линетт (45-й номер мирового рейтинга) - 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Следующей соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между французской теннисисткой Каролин Гарсия (73) и хорваткой Донной Векич (47).

В 1/32 финала мужского турнира белорус Илья Ивашко (66) сыграет сегодня с французским теннисистом Гаэлем Монфисом (18). Вчера белорус Егор Герасимов (79) пробился в 1/16 финала, победив еще одного французского теннисиста Жиля Симона (102) - 4:6, 6:3, 6:4.-0-

Магда Линетт

Арина Соболенко

Фото НОК Беларуси