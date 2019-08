Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира в Цинциннати

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала первую победу на турнире в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/32 финала белоруска уверенно переиграла в двух сетах хорватскую теннисистку Петру Мартич (21-й номер рейтинга WTA) - 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 20 миут. В 1/16 финала соперницей Арины Соболенко будет победительница матча между словачкой Викторией Кудмовой (49) и китаянкой Чжэн Сайсай (39).

Еще одна белоруска Александра Саснович (47) на старте победила австралийскую теннисистку Астру Шарму (99) - 6:1, 4:6, 6:1. Во втором круге Александра Саснович сыграет с первой ракеткой планеты Наоми Осакой из Японии.

Завтра вечером Виктория Азаренко (40) встретится в 1/32 финала с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (12).

В первом круге парного разряда белоруска Лидия Морозова и словенка Катарина Среботник обыграли австралийско-американский тандем Моника Адамчак / Кейтлин Кристиан - 6:2, 7:5.

Соревнования в Цинциннати завершатся 18 августа.-0-

