Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Шэньчжоу

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире в китайском Шэньчжоу с призовым фондом $1,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 1/8 финала белоруска встречалась с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (75) и победила в двух сетах - 6:1, 6:2. Игра продолжалась всего 55 минут.

Следующей соперницей Арины Соболенко будет хорватская теннисистка Петра Мартич (23).

Турнир в Шэньчжоу завершится 15 сентября.-0-