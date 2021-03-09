Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Дубае

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на крупном турнире в Дубае с призовым фондом $1,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала восьмая ракетка планеты победила французскую теннисистку Ализе Корне (59-й номер мирового рейтинга) - 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Арины Соболенко будет победительница встречи между эстонкой Анетт Контавейт (24) и румынкой Сораной Кырстя (67). В парном разряде Арина Соболенко будет выступать с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.

В 1/16 финала мужского турнира во французском Марселе с призовым фондом 334,2 тыс. евро соперником белоруса Егора Герасимова (76) будет немецкий теннисист Янник Ханфманн (105). Победитель их матча в 1/8 финала сыграет с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

Турнир в Дубае завершится 13 марта, состязания в Марселе финишируют днем позже.-0-