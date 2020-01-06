Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Шэньчжэне

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, успешно начала новый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого раунда турнира в китайском Шэньчжэне белоруска победила российскую теннисистку Маргариту Гаспарян, занимающую 104-е место в рейтинге WTA, - 6:3, 6:0. В 1/8 финала Арина Соболенко, которая в прошлом году выиграла этот турнир, встретится с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу (102-номер мирового рейтинга) и чешкой Кристиной Плишковой (67).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (62) в 1/16 финала встречается с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам (145).

На старте соревнований парного разряда белорусско-бельгийский тандем Арина Соболенко / Элизе Мертенс встретится с белорусско-украинским дуэтом Лидия Морозова / Катерина Бондаренко.

Состязания в Шэньчжэне, призовой фонд которых составляет $650 тыс., завершатся 11 января.-0-