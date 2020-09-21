Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Страсбурге

Арина Соболенко. Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире во французском Страсбурге с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/16 финала одиночного разряда белоруска обыграла австралийскую теннисистку Эллен Перес, занимающую 239-е место в рейтинге WTA, - 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
В 1/8 финала Арина Соболенко встретится с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой (65) и француженкой Миртиль Жоржес (293).
Соревнования в Страсбурге завершатся 26 сентября, а 27 сентября в Париже на кортах "Ролан Гаррос" стартует третий в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции.-0-