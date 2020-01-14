Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Аделаиде

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире в австралийской Аделаиде с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала одиночного разряда с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй (36) белоруска проиграла первый сет 5:7, а затем взяла реванш со счетом 6:1. В решающей партии Арина Соболенко уступала 3:5, но сумела переломить ход игры и выиграла четыре гейма подряд - 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Арины Соболенко будет американская теннисистка Бернарда Пера (70).

Еще одна белоруска Александра Саснович (99) на старте одиночного разряда проиграла американке Даниэль Коллинз (27). Сегодня в 1/8 финала парного разряда Александра Саснович и Виктория Голубич из Швейцарии в упорной двухчасовой борьбе уступили американскому тандему София Кенин / Батани Маттек-Сандс - 5:7, 7:6, 5:10.

Турнир в Аделаиде завершится 18 января. После этого лучшие теннисистки перебазируются в Мельбурн, где с 20 января по 2 февраля пройдет первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии.-0-