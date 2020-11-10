Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Линце

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого раунда белоруска, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, за полтора часа обыграла в двух партиях итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (94) - 6:4, 6:4. В 1/8 финала Арина Соболенко сыграет со швейцаркой Штефани Фегеле (124).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (92) в 1/16 финала победила в двух сетах американку Бернарду Перу (61) - 6:3, 6:1. Следующей соперницей белоруски будет хорватка Яна Фетт (236).

Соревнования в Линце финишируют 14 ноября.-0-