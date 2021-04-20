Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Штутгарте

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с победы стартовала на турнире категории WTA 500 в немецком Штутгарте с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/16 финала белоруска обыграла китаянку Чжан Шуай (40-й номер мирового рейтинга) - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Арины Соболенко будет немка Анна-Лена Фридзам (125).

На мужском турнире в испанской Барселоне белорусский теннисист Егор Герасимов (77) проиграл в 1/16 финала итальянцу Яннику Синнеру (19) - 3:6, 2:6. В стартовом матче белорус переиграл в двух сетах французского теннисиста Жо-Вильфрида Тсонга (71) - 7:5, 6:1.

Еще один белорус Илья Ивашко (111) в первом раунде уверенно победил нидерландского теннисиста Таллона Грикспура (144) - 6:3, 6:1. Завтра в поединке за выход в 1/8 финала белорусу предстоит встретиться с прославленным испанцем, третьей ракеткой планеты Рафаэлем Надалем, который является 11-кратным победителем барселонского турнира. Илья Ивашко пробился в основную сетку этих состязаний через квалификацию, обыграв американского теннисиста Максима Кресси (157) - 6:1, 6:3. и итальянца Федерико Гайо (136) - 6:3, 6:2.

Турниры в Барселоне и Штутгарте финиширует 25 апреля.-0-