Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Цинциннати

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в третий раунд турнира в американском Цинциннати, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска уверенно переиграла Чжэн Сайсай (39-й номер рейтинга WTA) - 6:4, 6:3. Таким образом Соболенко взяла реванш у китаянки за недавнее поражение в финале турнира в Сан-Хосе.

Арина Соболенко проиграла в финале турнира в Сан-Хосе Минувшей ночью в решающем поединке белоруска уступила в двух сетах китайской теннисистке Чжэн Сайсай - 3:6, 6:7 (3:7). Матч продолжался 1 час 47 минут.

В матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко встретится с гречанкой Марией Саккари (33).

Свои поединки второго круга сегодня проводят еще две белорусские теннисистки. Виктория Азаренко (40) играет с хорваткой Донной Векич (26), Александра Саснович (47) будет соперничать с первой ракеткой планеты Наоми Осакой из Японии.

Турнир в Цинциннати финиширует 18 августа.-0-