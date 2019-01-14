Арина Соболенко вышла в 2-й раунд Australian Open

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На кортах Мельбурна стартовал первый в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первой из четырех представительниц Беларуси в борьбу вступила 11-я ракетка планеты Арина Соболенко. В первом раунде она встречалась с россиянкой Анной Калинской (146-й номер мирового рейтинга) и одержала победу в двух сетах - 6:1, 6:4. Во втором круге Арина Соболенко сыграет с британкой Кэти Бултер (99).
“I'm so excited to pass the first round!” @SabalenkaA on her opening day victory at the @AustralianOpen! pic.twitter.com/Nbc5MdDjZV— WTA (@WTA) 14 января 2019 г.
Сегодня на корт выйдут еще две белоруски: Александра Саснович (31) будет соперничать с бельгийкой Кирстен Флипкенс (50), Вера Лапко (62) встретится со шведкой Юханной Ларссон (77). Матч двукратной победительницы Australian Open Виктории Азаренко (53) и немецкой теннисистки Лауры Зигемунд (110) запланирован на 15 января.-0-
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