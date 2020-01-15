Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 1/8 финала белоруска, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, победила американскую теннисистку Бернарду Перу, у которой 70-я позиция - 7:6 (7:4), 6:2. Поединок продолжался 1 час 20 минут.

В первом раунде Арина Соболенко переиграла представительницу китайского Тайбэя Се Шувэй (36-й номер рейтинга WTA) - 5:7, 6:1, 7:5.

В поединке за выход в полуфинал Арина Соболенко сыграет с четвертой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Турнир в Аделаиде завершится 18 января.-0-