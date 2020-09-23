Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Страсбурге

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на турнире во французском Страсбурге с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче за выход в четвертьфинал Арина Соболенко обыграла российскую теннисистку Анну Блинкову (59) - 1:6, 6:4, 6:2. Поединок продолжался два часа. В матче 1/16 финала белоруска обыграла австралийскую теннисистку Эллен Перес (239) - 6:4, 6:3.

В четвертьфинале соперницей Арины Соболенко будет представительница Чехии Катерина Синякова (62).

Соревнования в Страсбурге завершатся 26 сентября, а 27 сентября в Париже на кортах "Ролан Гаррос" стартует третий в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции.-0-