Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую викторию на крупном турнире в Дубае с призовым фондом $1,8 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем матче 1/8 финала белоруска, занимающая 8-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла в двух партиях эстонскую теннисистку Анетт Контавейт, у которой 24-я позиция в рейтинге WTA, - 6:3, 6:2. Поединок длился 1 час 5 минут. В матче за выход в полуфинал соперницей Арины Соболенко будет победительница встречи между полькой Игой Свентек (15-й номер мирового рейтинга) и испанкой Гарбинье Мугурусой (16). В поединке 1/16 финала Арина Соболенко победила французскую теннисистку Ализе Корне (59) - 6:2, 6:4.

В 1/8 финала парного разряда Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс, посеянные под первым номером, встретятся с американским дуэтом Джессика Пегула / Бетани Маттек-Сандс. Белорусско-грузинский тандем Лидия Морозова / Оксана Калашникова не смог выйти в 1/8 финала, уступив в трехсетовом матче российско-румынской паре Анастасия Потапова / Моника Никулеску - 7:6 (7:1), 0:6, 6:10.

В 1/16 финала мужского турнира во французском Марселе с призовым фондом 334,2 тыс. евро соперником белоруса Егора Герасимова (76) будет немецкий теннисист Янник Ханфманн (105). Победитель их матча в 1/8 финала сыграет с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

В первом раунде парного разряда соревнований в катарской Дохе с призовым фондом $787,9 тыс. белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих уступили французскому дуэту Жереми Шарди / Фабрис Мартен - 2:6, 2:6.

Турниры в Дубае и Дохе завершатся 13 марта, состязания в Марселе финишируют днем позже.-0-