Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в американском Майами с призовым фондом $3,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белоруска, занимающая 8-е место в мировом рейтинге, победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову, у которой 20-я позиция - 6:1, 6:2. Встреча длилась 1 час 9 минут. В поединке за выход в полуфинал Арина Соболенко встретится с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти, которая в 1/8 финала победила белоруску Викторию Азаренко (15-й номер рейтинга WTA). Ранее на этом турнире Арина Соболенко обыграла болгарку Цветану Пиронкову (131) - 0:6, 6:3, 7:6 (11:9) и россиянку Веронику Кудерметову (37) - 7:6 (7:4), 6:4.
В матче 1/16 финала парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, посеянные под первым номером, проиграли румынско-немецкому тандему Симона Халеп / Ангелика Кербер - 5:7, 5:7. В 2019 году Арина Соболенко и Элизе Мертенс выиграли парный разряд этих состязаний.
Турнир в Майами завершится 3 апреля.-0-