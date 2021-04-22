Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белоруска переиграла в двух партиях немку Анну-Лену Фридзам (125-й номер мирового рейтинга) - 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 20 минут. В борьбе за выход в полуфинал соперницей Арины Соболенко будет эстонская теннисистка Анетт Контавейт (27).

В матче 1/16 финала белоруска обыграла китаянку Чжан Шуай (40) - 6:2, 6:2.

Турнир на грунтовых кортах Штутгарта завершится 25 апреля.-0-