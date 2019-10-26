Арина Соболенко вышла в финал на малом итоговом турнире WTA, где сыграет с Кики Бертенс

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер мирового рейтинга) пробилась в финал малого итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арина Соболенко. Фото WTA

Сегодня в полуфинальном поединке с чешской теннисисткой Каролиной Муховой (26) белоруска с огромным трудом выиграла первый сет со счетом 7:5. Во второй партии Арина Соболенко уступала 3:5, но затем сумела выровнять положение и вырвать победу на тай-брейке - 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

В первом полуфинальном матче десятая ракетка мира голландская теннисистка Кики Бертенс в упорнейшей борьбе одолела китаянку Чжэн Сайсай (40) - 2:6, 6:3, 6:4.

Решающий поединок малого итогового турнира WTA в Чжухае состоится 27 октября. Его победительница получит $655 тыс., финалистка - $300 тыс.-0-