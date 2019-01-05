Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Китае

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) вышла в финал турнира в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальном поединке с китаянкой Яфань Ван (70) белоруска сыграла очень уверенно и победила в двух сетах - 6:2, 6:1, затратив для этого всего один час.
До этого Арина Соболенко победила немку Татьяну Марию (72), а также двух россиянок - Екатерину Александрову (73) и Марию Шарапову (29).
Соперницей белоруски в сегодняшнем решающем матче будет американская теннисистка Элисон Риск (62).-0-
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