Арина Соболенко вышла в финал турнира в Сан-Хосе

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в американском Сан-Хосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинальном поединке белоруска переиграла в двух сетах хорватскую теннисистку Донну Векич - 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В финале Арина Соболенко встретится с китаянкой Чжэн Сайсай.-0-
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