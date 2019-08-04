Арина Соболенко вышла в финал турнира в Сан-Хосе

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в американском Сан-Хосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном поединке белоруска переиграла в двух сетах хорватскую теннисистку Донну Векич - 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Виктория Азаренко проиграла Донне Векич в 1/8 финала турнира в Сан-Хосе В поединке 1/8 финала белоруска уступила хорватской теннисистке в двух сетах - 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В финале Арина Соболенко встретится с китаянкой Чжэн Сайсай.-0-