Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем полуфинале белоруска, занимающая 7-е место в мировом рейтинге, уверенно победила третью ракетку планеты румынку Симону Халеп - 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 5 минут. Арина Соболенко провела эту игру очень мощно, не оставив сопернице ни единого шанса на успех. Белоруска четыре раза подавала "на вылет" и допустила всего одну двойную ошибку.

В матче 1/16 финала Арина Соболенко обыграла китаянку Чжан Шуай (40) - 6:2, 6:2, потом была сильнее немки Анны-Лены Фридзам (125) - 6:4, 6:2, а в четвертьфинале одлелала в трехсетовом поединке эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (27) - 7:5, 4:6, 6:1.

В другом полуфинале лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти взяла верх над украинкой Элиной Свитолиной, которая занимает пятое место в рейтинге WTA - 4:6, 7:6 (7:5), 6:2.

Решающий матч турнира на грунтовых кортах Штутгарта между Ариной Соболенко и Эшли Барти состоится 25 апреля. Ранее они встречались между собой шесть раз и одержали по три виктории.-0-