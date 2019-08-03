Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Сан-Хосе

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в американском Сан-Хосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первую партию четвертьфинального матча с испанкой Карлой Суарес Наварро белоруска проиграла - 3:6, а затем выиграла два сета подряд - 6:2, 6:4, затратив на победу 1 час 54 минуты. В своем стартовом поединке Арина Соболенко обыграла американку Коко Вандевеге - 6:3, 6:3.
В игре за выход в финал соперницей Арины Соболенко будет хорватская теннисистка Донна Векич, которая в 1/8 финала победила Викторию Азаренко.-0-
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