Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) стала первой полуфиналисткой турнира в Абу-Даби с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первой партии четвертьфинального поединка представительница Казахстана Елена Рыбакина (19) восемь геймов играла на равных с белоруской, но потом десятая ракетка планеты взяла две подачи кряду и выиграла - 6:4. Во втором сете с таким же счетом победила ее соперница, а в решающей партии Арина Соболенко снова была сильнее - 6:3. Встреча продолжалась два часа.

До этого Арина Соболенко обыграла словенку Полону Херцог (49) - 7:6 (7:5), 6:2, затем взяла верх над представительницей Австралии Айлой Томлянович (68) - 7:5, 6:4, а в 1/8 финала обыграла тунисскую теннисистку Унс Джабир (31) - 6:2, 6:4. В игре за выход в финал белоруска встретится с победительницей сегодняшнего поединка между Софией Кенин (4) из США и гречанкой Марией Саккари (22).

Еще одна белоруска Александра Саснович (90) сначала победила венгерскую теннисистку Анну Боднарь (275) - 6:2, 6:4, а в матче 1/16 финала уступила в двух сетах 15-й ракетке планеты испанской теннисистке Гарбинье Мугурусе - 1:6, 4:6. В 1/16 финала парного разряда этих соревнований белорусский тандем Александра Саснович / Лидия Морозова проиграл российско-эстонскому дуэту Дарья Касаткина / Анетт Контавейт - 7:6 (10:8), 6:7 (4:7), 5:10.

Турнир в столице ОАЭ финиширует 13 января. После него ведущие теннисистки планеты перебазируются в Австралию, где будут вынуждены пройти двухнедельный карантин. Потом, с 31 января по 6 февраля в Мельбурне, состоятся два турнира, которые станут последней проверкой сил перед первым в сезоне турниром серии "Большого шлема" - открытым чемпионатом Австралии. Australian Open-2021 пройдет на кортах "Мельбурн Парка" с 8 по 21 февраля. В женском одиночном разряде выступят три представительницы Беларуси: Арина Соболенко, двукратная победительница австралийского первенства, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (13) и Александра Саснович. В мужском турнире сыграет белорус Егор Герасимов (78).-0-