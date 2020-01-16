Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Арина Соболенко. Фото Jimmie48 tennis photography
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом $780 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/4 финала белоруска встречалась с экс-первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп (4) и победила в двух сетах - 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 11 минут.
В матче за выход в финал Арина Соболенко будет соперничать с украинкой Даяной Ястремской (24).
В первом раунде Арина Соболенко переиграла представительницу китайского Тайбэя Се Шувэй (36) - 5:7, 6:1, 7:5, а затем победила американскую теннисистку Бернарду Перу (70) - 7:6 (7:4), 6:2.
Турнир в Аделаиде финиширует 18 января.-0-
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где сыграет против Симоны Халеп
В матче 1/8 финала белоруска, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, победила американскую теннисистку Бернарду Перу, у которой 70-я позиция - 7:6 (7:4), 6:2. Поединок продолжался 1 час 20 минут.