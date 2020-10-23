Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Остраве

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал одиночного разряда турнира в чешской Остраве с призовым фондом $528,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном поединке Арина Соболенко обыграла испанскую теннисистку Сару Соррибес-Тормо (73) - 0:6, 6:4, 6:0. Проиграв десять геймов подряд, белоруска сумела собраться и, выиграв 12 геймов кряду, добилась победы. Встреча продолжалась ровно два часа. В матче за выход в финал Арина Соболенко встретится с американкой Дженнифер Брэди (26).

Ранее в полуфинал пробилась еще одна белоруска, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (14), обыгравшая бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс (21) - 6:4, 6:1. Завтра в полуфинале соперницей Виктории Азаренко будет гречанка Мария Саккари (23).

На мужском турнире серии "Челленджер" в турецком Стамбуле белорус Илья Ивашко (129) обыграл представителя Казахстана Дмитрия Попко (173) - 6:4, 6:0. В полуфинальном поединке белорусский теннисист встретится с французом Бенджамином Бонзи (191).

Турниры в Остраве и Стамбуле завершатся 25 октября.-0-