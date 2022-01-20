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Спорт
20 января 2022, 10:15

Арина Соболенко вышла в третий раунд открытого чемпионата Австралии по теннису

Арина Соболенко. Фото Getty Images
Арина Соболенко. Фото Getty Images

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/16 финала Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/32 финала женского одиночного разряда вторая ракетка планеты победила китайскую теннисистку Ван Синьюй (100-й номер мирового рейтинга) - 1:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Следующей соперницей белоруски будет чешка Маркета Вондроушова (41). В первом раунде Арина Соболенко одолела австралийку Сторм Сандерс (128) - 5:7, 6:3, 6:2.

Завтра двукратная победительница Australian Open белоруска Виктория Азаренко (25) в матче за выход в 1/8 финала встретится с украинкой Элиной Свитолиной (17). В первом круге белоруска переиграла венгерку Панну Удварди (98) - 6:3, 6:1, а в 1/32 финала была сильнее швейцарской теннисистки Джил Белен Тайхман (34) - 6:1, 6:2. Виктория Азаренко выигрывала австралийское первенство дважды подряд - в 2012 и 2013 годах.

В 1/32 финала женского парного разряда белорусская теннисистка Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова сыграют с бельгийско-российским тандемом Элизе Мертенс / Вероника Кудерметова. Вчера белоруска Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан проиграли в двух партиях хорватско-американскому дуэту Петра Мартич / Шелби Роджерс - 1:6, 6:7 (4:7).

Белорус Андрей Василевский и британский теннисист Джонни О'Мара в первом матче состязаний мужских пар встретятся с австралийско-американским дуэтом Маккензи Макдональд / Джон Миллман.

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на открытых хардовых кортах "Мельбурн-Парка" 30 января. Его общий призовой фонд составит $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем австралийского чемпионата у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. На этот раз ему не удастся защитить свой титул - власти Австралии приняли решение о депортации первой ракетки планеты за нарушение правил въезда. Год назад у женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.-0-

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