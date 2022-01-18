Арина Соболенко вышла во второй круг Australian Open

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно начала выступление на Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/64 финала женского одиночного разряда вторая ракетка планеты встречалась с австралийкой Сторм Сандерс (128-й номер мирового рейтинга) и победила - 5:7, 6:3, 6:2. В начале игры соперницы взяли по баллу на чужих подачах, а потом австралийка выиграла три гейма подряд - 4:1. Соболенко сумела собраться и сравняла счет - 5:5, однако затем Сандерс снова была сильнее и выиграла партию - 7:5. Во втором сете белоруска уступала 1:3, но не сдалась и взяла пять очков кряду - 6:3. В решающей партии Арина Соболенко не оставила оппонентке шансов на успех, уступив лишь два гейма. В этом матче лучшая на данный момент белорусская теннисистка вновь, как и на старте двух предыдущих турниров, неудачно подавала, допустив 12 двойных ошибок. Поединок продолжался 2 часа 5 минут. Во втором раунде соперницей Арины Соболенко будет китаянка Ван Синьюй (100).

Вчера двукратная победительница Australian Open белоруска Виктория Азаренко (25) уверенно переиграла в двух партиях венгерку Панну Удварди (98) - 6:3, 6:1. В 1/32 финала Азаренко встретится со швейцарской теннисисткой Джил Белен Тайхман (34). Виктория Азаренко выигрывала австралийское первенство дважды подряд - в 2012 и 2013 годах. Также вчера еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (76) в 1/64 финала уступила в упорной борьбе китаянке Жен Синвэнь (111) - 3:6, 6:1, 6:7 (5:10).

В 1/64 финала мужского одиночного разряда белорус Егор Герасимов (106) уступил польскому теннисисту Хуберту Гуркачу (11) - 2:6, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 3:6. Еще один белорус Илья Ивашко (47) решил сняться с Australian Open. Сегодня Ивашко должен был встретиться с испанцем Пабло Андухаром (83). Белоруса заменил представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур (161).

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на открытых хардовых кортах "Мельбурн-Парка" 30 января. Его общий призовой фонд составит $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем австралийского чемпионата у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. На этот раз ему не удастся защитить свой титул - власти Австралии приняли решение о депортации первой ракетки планеты за нарушение правил въезда. Год назад у женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.-0-