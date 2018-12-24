Арина Соболенко занимает 13-е место в рейтинге WTA

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 13-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом году 20-летняя Арина Соболенко впервые выиграла два турнира под эгидой WTA и вплотную приблизилась к топ-10 мирового рейтинга. В активе нынешней первой ракетки Беларуси 3145 очков. В первую сотню рейтинга WTA сегодня входят еще 3 белорусские теннисистки: 30-е место занимает Александра Саснович (1570 очков), на 51-й позиции Виктория Азаренко (1051), на 65-й строке Вера Лапко (896).

Возглавляет сегодняшний рейтинг румынка Симона Халеп (6921), на второй позиции немка Ангелика Кербер (5875), третьей идет представительница Дании Каролин Возняцки (5586), четвертое место у украинки Элины Свитолиной (5350), замыкает первую пятерку японка Наоми Осака (5115).-0-