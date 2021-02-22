Арина Соболенко занимает 8-е место в рейтинге WTA

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 8-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартом первого в новом сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии, Арина Соболенко была на 7-й позиции. На кортах "Мельбурн Парка" она добралась до 1/8 финала одиночного разряда и опустилась на одну строку, имея в своем активе 4810 очков. В парном рейтинге Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, выигравшие в Мельбурне состязания женских дуэтов, занимают ведущие позиции. Чемпионка Australian Open японская теннисистка Наоми Осака переместилась с третьего на второе место. Белоруска Виктория Азаренко находится на 14-й позиции, имея 3535 очков, у Александры Саснович 838 баллов и 96-е место, Ольга Говорцова занимает 138-ю позицию, набрав 572 очка.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 1986 очков,

2. Наоми Осака (Япония) - 7835,

3. Симона Халеп (Румыния) - 7255,

4. София Кенин (США) - 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) - 5370,

6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,

7. Серена Уильямс (США) - 4915,

8. Арина Соболенко (Беларусь) - 4810,

9. Бьянка Андрееску (Канада) - 4735,

10. Петра Квитова (Чехия) - 4571.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Егор Герасимов занимает 83-е место (854 очка), Илья Ивашко находится на 111-й позиции (681), Владимир Игнатик - на 334-й строке (132).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 12030,

2. Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,

3. Даниил Медведев (Россия) - 9735,

4. Доминик Тим (Австрия) - 9125,

5. Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,

6. Стефанос Циципас (Греция) - 6595,

7. Александр Зверев (Германия) - 5615,

8. Андрей Рублев (Россия) - 4609,

9. Диего Шварцман (Аргентина) - 3480,

10. Маттео Берреттини (Италия) - 3480.-0-