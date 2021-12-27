Арина Соболенко завершает год на второй позиции рейтинга WTA

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершает 2021 год в ранге второй ракетки планеты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В опубликованном сегодня последнем в уходящем году рейтинге Женской теннисной ассоциации 23-летняя белоруска занимает 2-е место, имея в своем активе 6380 очков. В этом сезоне Арина Соболенко стала победительницей двух турниров под эгидой WTA, она выиграла 45 поединков и проиграла 18 встреч. Всего в ее профессиональной карьере десять титулов. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко завершает год на 27-й позиции, у нее 2166 рейтинговых баллов. Александра Саснович находится на 107-м месте (755 очков), Ольга Говорцова занимает 139-ю позицию (564), у Юлии Готовко 190-е место (361).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 7582 очка;

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 6380;

3. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5685;

4. Каролина Плишкова (Чехия) - 5135;

5. Барбора Крейчикова (Чехия) - 5008;

6. Мария Саккари (Греция) - 4385;

7. Анетт Контавейт (Эстония) - 4351;

8. Паула Бадоса (Испания) - 3849;

9. Ига Свентек (Польша) - 3786;

10. Унс Джабир (Тунис) - 3455;

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 48-е место (1194), у Егора Герасимова 113-я позиция (665).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11 540 очков;

2. Даниил Медведев (Россия) - 8640;

3. Александр Зверев (Германия) - 7840;

4. Стефанос Циципас (Греция) - 6540;

5. Андрей Рублев (Россия) - 5150;

6. Рафаэль Надаль (Испания) - 4875;

7. Маттео Берреттини (Италия) - 4568;

8. Каспер Рууд (Норвегия) - 4160;

9. Хуберт Гуркач (Польша) - 3706;

10. Янник Синнер (Италия) - 3350.

Первый в новом сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января 2022 года на открытых хардовых кортах "Мельбурн-Парка". До этого, в начале января, ведущие теннисисты планеты выступят на нескольких турнирах в различных австралийских городах.-0-