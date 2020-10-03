Арина Соболенко завершила выступление на "Ролан Гаррос" 

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в 1/16 финала одиночного разряда от тунисской теннисистки Унс Джабир Арина Соболенко выбыла и из парного турнира на парижских кортах "Ролан Гаррос". В матче второго раунда белоруска и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс уступили американскому дуэту Джессика Пегула / Эйжа Мухаммад - 3:6, 6:1, 4:6. На старте белорусско-бельгийский тандем обыграл румынскую пару Ирина Бегу / Ралука Олару - 6:1, 6:4.

Белоруска Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк в 1/32 финала победили словенско-чешский дуэт Луция Градецкая / Андрея Клепач - 6:4, 6:1, а затем оказались сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс и россиянки Анастасии Павлюченковой - 6:3, 4:6, 6:2. Завтра в 1/8 финала белоруска и украинка встретятся с канадско-латвийской парой Габриэла Дабровски / Елена Остапенко.-0-