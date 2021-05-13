Арина Соболенко завершила выступление на турнире в Риме

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме с призовым фондом 1,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала четвертая ракетка планеты проиграла в двух сетах американской теннисистке Кори Гауфф, занимающей 35-е место в мировом рейтинге - 5:7, 3:6. Первую партию Арина Соболенко начала не очень уверенно, проиграв сопернице свою подачу. Затем обе теннисистки брали очки на своих подачах, и только в восьмом гейме белоруске удалось сделать обратный брейк и сравнять счет - 4:4. Но затем игра у белоруски вновь разладилась и она проиграла первый сет 5:7. Во второй партии долгое время шла равная борьба, но все же в итоге успешнее оказалась американка. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В борьбе за выход в полуфинал Кори Гауфф встретится с победительницей сегодняшней встречи между первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти и российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (28-й номер рейтинга WTA). Вчера в своем первом поединке лучшая белорусская теннисистка не без труда переиграла испанку Сару Соррибес Тормо (51) - 7:5, 6:1.

Состязания на открытых грунтовых кортах итальянской столицы завершатся 16 мая.-0-