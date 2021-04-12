Арман-Маршалл Силла выиграл золото ЧЕ по таэквондо в Болгарии

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский таэквондист Арман-Маршалл Силла, выступающий в весовой категории свыше 87 кг, стал победителем чемпионата Европы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

На пути к своей третьей золотой медали континентального форума минчанин одолел турка Эмре Куталма Атесли, британца Махаму Чо, испанца Ивана Гарсия.

В драматичном финальном поединке Арман-Маршалл Силла был лучше россиянина Владислава Ларина (первый номер олимпийского рейтинга).

Бронзовые медали в весе свыше 87 кг выиграли Иван Гарсиа и украинец Андрей Гарбар.

Золото Армана-Маршалла Силлы - это вторая личная награда белорусских спортсменов на ЧЕ в Софии. Ранее бронзовую медаль завоевал Игорь Козлов (54 кг).

Следующий континентальный форум пройдет в 2022 году.-0-