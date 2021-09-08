Армяне сыграли вничью с Лихтенштейном в квалификации ЧМ по футболу

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Армении не смогли одолеть команду Лихтенштейна в домашнем отборочном матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в Ереване, армяне имели значительное преимущество перед аутсайдером квалификационной группы J, но только перед самым перерывом смогли выйти вперед, когда их лидер Генрих Мхитарян реализовал пенальти. Во второй половине игры армянская команда также доминировала, но гости в одной из редких контратак смогли использовать свой шанс, и на 80-й минуте Ноа Фрик сравнял результат - 1:1.

Для команды Лихтенштейна это первый балл в нынешнем отборочном цикле. Позже лидеры группы футболисты Германии сыграют в Рейкьявике с исландцами. В Скопье сборная Северной Македонии встретится с румынами. Положение команд: Германия - 12 очков (5 матчей), Армения - 11 (6), Румыния - 9 (5), Северная Македония - 8 (5), Исландия - 4 (5), Лихтенштейн - 1 (6).

Сборная Беларуси сегодня в своем пятом поединке сыграет в Казани против лидера группы Е команды Бельгии. В другом сегодняшнем матче этой группы футболисты Уэльса примут в Кардиффе сборную Эстонии. Положение команд: Бельгия - 13 очков (5 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 6 (3), Беларусь - 3 (4), Эстония - 0 (3).-0-