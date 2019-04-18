"Арсенал", "Айнтрахт", "Валенсия", "Челси" вышли в 1/2 финала Лиги Европы

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все участники полуфинальной стадии футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперник борисовского БАТЭ по 1/16 финала второго по рангу континентального турнира лондонский "Арсенал" дважды обыграл итальянский "Наполи" - 2:0 (дома) и 1:0 (в гостях). В полуфинале "канониры" будут соперничать с "Валенсией", победившей в испанском дерби "Вильярреал" - 3:1 (в гостях) и 2:0 (дома).

Бывший оппонент борисовчан по групповому этапу Лиги Европы лондонский "Челси" оказался сильнее пражской "Славии" - 1:0 (в гостях) и 4:3 (дома). В борьбе за выход в финал "Челси" сыграет с немецким "Айнтрахтом", который переиграл по сумме двух встреч португальскую "Бенфику - 2:4 (в гостях) и 2:0 (дома).

Полуфинальные матчи состоятся 2 и 9 мая, решающий поединок Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку.-0-