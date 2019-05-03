"Арсенал" победил "Валенсию" в первом полуфинале Лиги Европы

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты лондонского "Арсенала" одержали волевую победу над "Валенсией" в домашнем полуфинале Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Лондоне футболисты "Валенсии" вышли вперед на 11-й минуте после удара Муктара Диакаби, но затем пропустили дважды после дубля Александра Ляказетта. Он сравнял счет на 18-й минуте игры, а еще через 8 минут вывел "Арсенал" вперед. После перерыва хозяева имели преимущество и перед самым финальныым свистком Пьер-Америк Обамеянг установил окончательный результат - 3:1.

Еще одному клубу из британской столицы "Челси" также пришлось отыгрываться. В начале игры во Франкфурте сербский форвард "Айнтрахта" Лука Йович открыл счет, а незадолго до перерыва испанский полузащитник гостей Педро Родригес сравнял результат. Во втором тайме обе команды могли не раз отличиться, но мяч в ворота так и не попал - ничья 1:1.

Ответные встречи за выход в финал второго по рангу континентального турнира состоятся 9 мая в Лондоне и Валенсии. Финальный поединок Лиги Европы пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.-0-