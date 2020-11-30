30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард солигорского "Шахтера" Артем Архипов признан лучшим игроком 30-го тура чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном домашнем поединке с "Минском" (4:2) 23-летний нападающий оформил голевой дубль: сначала при счете 1:2 он сравнял результат, в самой концовке забил четвертый мяч "Шахтера". В итоге солигорская команда заняла первое место и во второй раз стала чемпионом Беларуси.

Итоговая таблица 30-го национального первенства: "Шахтер" - 59 очков, БАТЭ (Борисов) - 58, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 56, "Динамо" (Брест) - 54, "Неман" (Гродно) - 53, "Динамо" (Минск) - 52, "Ислочь" (Минский район) - 45, "Рух" (Брест) - 44, "Славия" (Мозырь) - 39, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 38, "Минск" - 38, "Витебск" - 36, "Городея" - 31, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 19 мячей.

Высшую лигу покидают "Белшина" и "Смолевичи", которых в следующем сезоне заменят две лучших команды первой лиги - речицкий "Спутник" и "Гомель". Футболисты "Слуцка" и минские "Крумкачы" 15 и 19 декабря проведут переходные матчи за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Беларуси в 2021 году.-0-