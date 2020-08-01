Артем Дзюба признан лучшим игроком футбольного чемпионата России

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России названы лауреаты недавно завершившегося футбольного чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим игроком российской премьер-лиги признан форвард чемпиона питерского "Зенита" Артем Дзюба. Он же и его партнер по команде иранский нападающий Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами турнира - в активе обоих по 17 забитых мячей.

Александр Беленов из "Уфы", проведший 13 матчей "на ноль", признан лучшим голкипером чемпионата России. Автором самого красивого гола стал сербский нападающий Джордже Деспотович, выступавший за "Оренбург", а теперь перешедший в казанский "Рубин".

Лучшим молодым игроком минувшего сезона назван 19-летний грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.

Среди тренеров лучшим признан наставник "Зенита" Сергей Семак, а его команда стала обладателем приза Liga Fair Play.

Лучшим арбитром назван рефери ФИФА Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Лауреатов сезона выбирали тренеры и капитаны клубов российской премьер-лиги, а также спортивные журналисты.

Чемпионом России стал "Зенит" из Санкт-Петербурга, серебро у московского "Локомотива", бронза - у "Краснодара", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Эти команды представят Россию в Лиге чемпионов. Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко финишировал четвертым и сыграет в Лиге Европы вместе с "Ростовом" и московским "Динамо". Премьер-лигу покинули самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", за который играют белорусский голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков. Места неудачников займут подмосковные "Химки" и волгоградский "Ротор", который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич.

Старт нового чемпионата России намечен на 8 августа.-0-