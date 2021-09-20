Артем Концевой признан лучшим игроком августа, Игорь Ковалевич стал лучшим тренером

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артем Концевой признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в августе. Таков результат традиционного опроса ассоциации "Белорусская федерация футбола", в котором участвуют журналисты ведущих белорусских СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В августе 22-летний полузащитник брестского "Руха" провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. По итогам голосования Артем Концевой набрал 21 балл из 36 возможных, опередив Руслана Теверова ("Витебск"), Алексея Легчилина ("Неман", Гродно) и Александра Васильева ("Гомель").

Лучшим тренером последнего летнего месяца стал 53-летний наставник гродненского "Немана" Игорь Ковалевич. В августе его подопечные выиграли все 4 встречи, забив 11 мячей и пропустив всего один. Благодаря победной серии гродненская команда поднялась на 8-е место в турнирной таблице. По результатам опроса Игорь Ковалевич получил 30 очков, обойдя своих коллег Ивана Биончика ("Гомель"), Вячеслава Григорова ("Рух", Брест) и Евгения Чернухина ("Витебск").

Турнирную таблицу белорусского первенства сейчас возглавляет борисовский БАТЭ, у которого 51 очко после 23 проведенных встреч, на один балл отстает действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", который сыграл на 3 матча меньше, третьим идет минское "Динамо" - 48 очков, на один балл меньше в активе "Руха".

В следующем туре встречаются:

24 сентября

"Гомель" - "Динамо" (Брест).

25 сентября

"Ислочь" (Минский район) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Минск" - "Слуцк", "Рух" - БАТЭ.

26 сентября

"Сморгонь" - "Динамо" (Минск), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Витебск", "Шахтер" - "Неман".-0-