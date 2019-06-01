Артем Королек и Владислав Кулеш, выступающие за польский "Виве", сыграют в "Финале четырех" гандбольной Лиги чемпионов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Кельне сегодня стартует решающий этап гандбольной Лиги чемпионов - "Финал четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом полуфинальном поединке на площадку "Ланксес Арены" выйдут венгерский "Веспрем" и польский "Виве". В составе команды из Кельце сыграют два белорусских гандболиста Артем Королек и Владислав Кулеш. В этом сезоне ЛЧ белорусы были на видных ролях в "Виве": Артем Королек забросил 54 мяча, в активе Владислава Кулеша на 10 мячей меньше.
Во втором полуфинале испанская "Барселона" встретится с северомакедонским "Вардаром" из Скопье.
Победители полуфинальных баталий 2 июня сойдутся в решающем матче за главный трофей ЛЧ, проигравшие поспорят за 3-е место.
В прошлом сезоне в чисто французском финале Лиги чемпионов гандболисты "Монпелье" победили "Нант" со счетом 32:26. Третье место занял французский "Пари Сен-Жермен", одолевший "Вардар" - 29:28.-0-
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