Артем Королек и Владислав Кулеш, выступающие за польский "Виве", сыграют в "Финале четырех" гандбольной Лиги чемпионов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Кельне сегодня стартует решающий этап гандбольной Лиги чемпионов - "Финал четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном поединке на площадку "Ланксес Арены" выйдут венгерский "Веспрем" и польский "Виве". В составе команды из Кельце сыграют два белорусских гандболиста Артем Королек и Владислав Кулеш. В этом сезоне ЛЧ белорусы были на видных ролях в "Виве": Артем Королек забросил 54 мяча, в активе Владислава Кулеша на 10 мячей меньше.

Во втором полуфинале испанская "Барселона" встретится с северомакедонским "Вардаром" из Скопье.

Победители полуфинальных баталий 2 июня сойдутся в решающем матче за главный трофей ЛЧ, проигравшие поспорят за 3-е место.

В прошлом сезоне в чисто французском финале Лиги чемпионов гандболисты "Монпелье" победили "Нант" со счетом 32:26. Третье место занял французский "Пари Сен-Жермен", одолевший "Вардар" - 29:28.-0-