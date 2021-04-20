Арыйан Тютрин занял пятое место на ЧЕ по вольной борьбе в Польше

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Арыйан Тютрин, выступающий в весовой категории 57 кг, занял пятое место на чемпионате Европы в Варшаве (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке белорусский спортсмен потерпел поражение от Начына Монгуша из России. Поскольку его обидчик вышел в финал, по регламенту турнира Арыйан Тютрин получил право на участие в утешительном раунде и уверенно победил соперника из Италии Гиви Давидови - 4:0.

Схватка за бронзу поначалу складывалась по сценарию атлета из Беларуси, который повел в поединке с азербайджанцем Афганом Хашаловым со счетом 2:0. Однако менее чем за минуту до финального свистка Арыйан Тютрин пропустил атаку соперника, который сравнял счет и согласно правилу последнего действия праздновал победу.

Еще одна бронзовая медаль обрела украинскую прописку благодаря Камилу Керимову. Золотую награду в напряженной схватке выиграл турок Сулейман Атли, который был сильнее россиянина Начына Монгуша - 6:5.

Чемпионат Европы по борьбе в Варшаве продлится до 25 апреля.-0-