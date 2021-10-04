Арыйан Тютрин завоевал бронзу ЧМ по борьбе в Норвегии

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец вольного стиля Арыйан Тютрин выиграл бронзовую медаль чемпионата мира в Осло (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступающий в весовой категории 57 кг спортсмен на пути к пьедесталу преодолел сопротивление грузина Гоги Дзигуа – 11:1, Бехбайара Эрденебата из Монголии – 3:1. Затем было поражение от будущего финалиста турнира Алирезы Сарлака из Ирана – 6:7.

В утешительном раунде Арыйан Тютрин не оставил шансов Джузеппе Рикардо Реа Вильярроэлю – 10:0. Поединок за бронзу против турка Сулеймана Атли сложился куда более трудно, но также завершился викторией представителя Беларуси – 3:1.

Что касается остальных медалистов в данной весовой категории, то победу тут праздновал американец Томас Гилман, победивший в решающем поединке Алирезу Сарлака – 5:3. Еще одна бронзовая медаль на счету немца Хорста Лера.

Шанс выиграть бронзу был и у еще одного белорусского спортсмена, Омаргаджи Магомедова (92 кг). Однако в споре за медаль ему преградил путь Осман Нурмагомедов, выступающий за Азербайджан. Вторая бронзовая медаль получила прописку в США благодаря Джейдену Майклу Тибори Коксу. Титул чемпиона мира в данном дивизионе выиграл иранец Камран Гасемпур, чьи аргументы перевесили в схватке за золото доводы россиянина Магомеда Курбанова – 8:4.

В весе 65 кг не было равных россиянину Загиру Шахиеву, победившему в схватке за золото иранца Амирмохаммада Язданишерати – 14:4. Бронзовые медали выиграли монгол Тулга Тумур Очир и киргиз Алибек Осмонов.

В категории 79 кг пятую золотую медаль чемпиона мира в карьере выиграл американец Джордан Барроуз. В поединке за золото он уверенно победил иранца Мохаммада Ноходилареми (5:1). Бронзовые медали на счету Радика Валиева из России и грузина Ники Кенчадзе.-0-